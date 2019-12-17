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Путин обозначил важность улучшения экологической ситуации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Путин отметил важность улучшения экологической ситуации
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в приветствии участникам форума-выставки «Чистая страна» назвал важной общенациональной задачей улучшение экологической ситуации и продвижение ценностей бережного отношения к окружающей среде.
Путин отметил, что эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государства, напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей.
«Вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и природным богатствам, создание в России современной, высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами производства и потребления — важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
По словам российского лидера, для достижения поставленных целей нужно постоянно уделять внимание совершенствованию экологической культуры, создавать дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к использованию «зеленых» технологий, а также активнее применять лучшие практики, в том числе зарубежные.
В завершение Путин выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе и пожелал участникам плодотворной работы.
Международный форум-выставка «Чистая страна» проходит 16-18 декабря в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме «Чистая страна» заявил, что сжигание отходов — это «превращение» мусора в электроэнергию и тепло.
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Теги:
Экология , Политика
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