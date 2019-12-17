Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
Политика
Роспотребнадзор забраковал одежду в РФ
Роспотребнадзор забраковал одежду в РФ
Общество

«Росатом» сообщил о создании заводов по переработке опасных отходов 

Инфо 24 2 часа назад
В России начали создавать заводы по переработке опасных отходов, сообщил директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев. Работы сейчас ведутся на базе бывших заводов по уничтожению химического оружия.
«В 2019 году была создана законодательная основа для реализации федерального проекта и создания системы, были приняты первые объекты в рамках имущественных комплексов по уничтожению химического оружия — там сейчас проводятся изыскания, начата работа непосредственно над созданием такой инфраструктуры», — рассказал Лебедев на форуме «Чистая страна».
В конце 2023 года должны начать работать четыре завода по переработке отходов, которые будут созданы на базе предприятий по уничтожению химического оружия. В конце 2024 года в эксплуатацию должны быть введены еще три предприятия, для которых будут подобраны специальные площадки, напомнил Андрей Лебедев.
Создание системы по обращению с опасными отходами предусмотрено нацпроектом «Экология». К 2024 году должны быть построены семь заводов по обработке опасных отходов. Функции оператора по обращению с опасными отходами будет выполнять «РосРАО» (входит в «Росатом»).
Инфо 24: последние новости
Назван самый экологически чистый регион России Назван самый экологически чистый регион России Москва выбрала регионы для вывоза мусора Москва выбрала регионы для вывоза мусора "Планировали свадьбу": историк Соколов дал интервью из СИЗО "Планировали свадьбу": историк Соколов дал интервью из СИЗО
Комментарии 
Теги:
Экология , Видео , Андрей Лебедев , Росатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 72
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 95
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 18
Роспотребнадзор забраковал одежду в РФ
Роспотребнадзор забраковал одежду в РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ
Следующая за США: Британия обвинит РФ 64
Видео
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
02:55
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение