«Росатом» сообщил о создании заводов по переработке опасных отходов

России начали создавать заводы по переработке опасных отходов, сообщил директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев . Работы сейчас ведутся на базе бывших заводов по уничтожению химического оружия.

«В 2019 году была создана законодательная основа для реализации федерального проекта и создания системы, были приняты первые объекты в рамках имущественных комплексов по уничтожению химического оружия — там сейчас проводятся изыскания, начата работа непосредственно над созданием такой инфраструктуры», — рассказал Лебедев на форуме «Чистая страна».

В конце 2023 года должны начать работать четыре завода по переработке отходов, которые будут созданы на базе предприятий по уничтожению химического оружия. В конце 2024 года в эксплуатацию должны быть введены еще три предприятия, для которых будут подобраны специальные площадки, напомнил Андрей Лебедев.

Создание системы по обращению с опасными отходами предусмотрено нацпроектом «Экология». К 2024 году должны быть построены семь заводов по обработке опасных отходов. Функции оператора по обращению с опасными отходами будет выполнять «РосРАО» (входит в «Росатом»).