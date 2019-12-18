Госдума приняла закон о сжигании мусора

Госдума запретила сжигать непереработанный мусор

Госдума приняла закон, расширяющий понятие "утилизация отходов", он подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.

"Третье чтение прошел документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Отмечается, что закон также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду — ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.