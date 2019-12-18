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Госдума запретила сжигать непереработанный мусор 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Госдума приняла закон о сжигании мусора
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон, расширяющий понятие "утилизация отходов", он подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
"Третье чтение прошел документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.
Отмечается, что закон также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду — ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.
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Теги:
Экология , Общество , Политика , Законопроекты , Пожар во Владимире , Госдума
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