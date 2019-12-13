Грета Тунберг решила отдохнуть

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего" в Турине и сообщила, что нуждается в отдыхе. Она также подчеркнула, что после перерыва вернется к публичной деятельности, сообщает телеканал "360".

Она прибыла в Турин на поезде. Она сообщила, что на Рождество поедет домой, где немного отдохнет. Однако от своих убеждений отказываться девочка не собирается.

"Мы собираемся оказать давление на тех, кто находится у власти, мы собираемся убедиться, что они будут действовать и возьмут ответственность", — заявила Тунберг.

11 декабря юная экоактивистка удостоилась звания "Человек года -2019" по версии журнала Time. Тунберг борется за защиту окружающей среды и требует от правительства стран мира решительно противодействовать изменениям климата. Грета отказывается летать на самолетах, оставляющих в воздухе вредные выбросы, и не ест продукты животного происхождения.