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Общество

Польские экологи пожаловались Дании на «Северный поток — 2» 

News.ru 23 минуты назад
Польские экологи пожаловались Дании на «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Жалоба на разрешение Дании по прокладке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации.
В жалобе содержится семь пунктов. В тексте говорится, что прокладка газопровода неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, также оспариваются неверные формулировки ДЭА по данному вопросу.
Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе, — говорится в документе.
Как ранее писал NEWS.ru, восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
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Теги:
Экология , В мире , Дания
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