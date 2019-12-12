Польские экологи пожаловались Дании на «Северный поток — 2»

Жалоба на разрешение Дании по прокладке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации.

В жалобе содержится семь пунктов. В тексте говорится, что прокладка газопровода неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, также оспариваются неверные формулировки ДЭА по данному вопросу.

Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе, — говорится в документе.

Как ранее писал NEWS.ru, восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ).