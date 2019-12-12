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Названы самые экологически чистые регионы России 

Lenta.ru + ещё 3 56 минут назад
Названы самые экологически чистые регионы России
Фото: РИА Новости
Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай оказались лидерами по экологического российских регионов за осень 2019 года, следует из «Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации», опубликованного на сайте общественной организации «Зеленый патруль».
Помимо упомянутых регионов в десятку лидеров также вошли Алтайский край, Магаданская, Курская и Мурманская область область, Республика Коми, а также Москва и Санкт-Петербург.
«Две крупнейших в России агломерации — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — регионы, где по неофициальной статистике проживает каждый пятый житель России, показывают неплохие результаты в экологическом рейтинге. Санкт-Петербург вернулся в десятку лучших регионов. Рейтинг Ленинградской области также растет. Москва занимает почетное пятое место среди 85 регионов», — отметил председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.
Среди аутсайдеров рейтинга оказались Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), а также Свердловская, Челябинская и Иркутская области.
Рейтинг был составлен общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус». Он рассчитывается и публикуется четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью.
В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.
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Теги:
Экология , Общество , Андрей Нагибин , Алтайский Край , Ленинградская область , Москва , Московская область , Мурманская Область , Республика Алтай , Республика Коми , Санкт-Петербург
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