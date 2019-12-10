Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал, что ученые пометили белого медведя на Новой Земле надписью «Т-34» для безопасности, так как зверь наведывался на местную помойку.

«Медведя так пометили ученые нашей группы, потому что он ходил на помойку у военной части… Мы этого самца вчера видели вблизи поселка, он уже чистенький и в прекрасном состоянии», — сказал Мордвинцев, который сейчас работает на архипелаге, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «Т-34» — это номер участка, где бродил медведь, и добавил, что пока лед на море не встал, нет даже припая. «А мелкие заливы замерзли. Много медведей ушли туда», — отметил Мордвинцев.

Видео с медведем с крупной надписью «Т-34» сбоку было опубликовано в начале прошлой недели. Пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России Татьяна Юлусова заявила, что вероятнее всего, животному никакого вреда от этой краски не будет.

Напомним, в связи с большим количеством медведей феврале 2019 года власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.

Затем сообщалось, что на острове Врангеля нашли средство от нашествия белых медведей: снизить число конфликтных ситуаций с животными помогли ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности.