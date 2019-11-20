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Политика

«Тема исчерпана»: Госдума не станет запрещать диких животных в квартирах 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Госдума не станет запрещать диких животных в квартирах
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не поддержал законопроект о запрете содержания диких животных в домашних условиях и обязательной их регистрации. Члены рабочей группы рекомендовали нижней палате парламента отклонить документ в первом чтении.
Решение народные избранники объяснили избыточностью предлагаемых мер, которые аналогичны по своей сути уже существующим нормам.
Тема исчерпана на сегодняшний день. Мы с вами приняли закон «Об ответственном обращении с животными», — цитирует АГН «Москва» главу комитета Владимира Бурматова.
Законопроект, авторами которого выступили несколько членов комитета, предлагал ограничить возможность содержания в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках диких зверей, которые могут представлять опасность для человека. Под таковыми подразумевались тигры, леопарды, медведи и другие животные, нетипичные для домашнего обитания.
Ранее, как писал News.ru, власти Парижа запретили выступать в городе циркам, эксплуатирующим в программе диких животных.
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Теги:
Экология , Общество , Владимир Бурматов , Госдума , АГН "Москва"
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