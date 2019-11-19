Спасение Земли оказалось опасным для человечества

Добыча нефти оказалась опасной для человечества

Кораблекрушения и аварии на нефтяных платформах сверхглубоководного бурения крайне негативно влияют на экологию, вызывая, в том числе, катастрофы планетарного масштаба. Об этом «Радио Sputnik» рассказал геофизик Рустам Танкаев

«Настоящей мега-аварией стал взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году. Тогда невероятно сильно пострадала вся экосистема. Помимо того, что локально погибло большое количество морской живности и было страшно загрязнено побережье, из-за катастрофического количества нефти на морской поверхности резко упало испарение воды, а нарушение испарения глобально нарушило климат на планете», — пояснил Танкаев.

По его словам, в тот год Земля недополучила огромное количество влаги.

«Вспомните наше лето 2010-го: ужасная засуха, горели торфяники и леса — у нас была катастрофа. И вызвало ее, как ни странно, происшествие в Мексиканском заливе», — отметил он.

Геофизик также высказал мнение, что неаварийных плавучих нефтяных платформ нет, и подобные катастрофы будут повторяться.

По данным издания, серьезное влияние на экологию оказало также и крушение нефтетанкера «Престиж» 19 ноября 2002 года. Тогда из-за шторма танкер раскололся и в море вылилось 77 000 тонн нефти. Через четырнадцать лет после крупнейшей у берегов Европы экологической катастрофы капитану судна присудили два года «за бездействие в течение трех часов после аварии».

«Рамблер» писал, что в этом году в Сибири полыхали лесные пожары, дым от которых распространился на Аляску и западное побережье Канады. При этом экологи высказали мнение, что пожары в Сибири могут привести к усиленному таянию ледников в Арктике и способствовать ускорению глобального потепления.