Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
"Люди начали отступать": Захарова о поездках в метро
Политика

За мусором россиян начали следить 

Lenta.ru 1 час назад
За мусором россиян начали следить
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
В двух городах Ханты-Мансийского автономного округа — Урае и Ханты-Мансийске — начали устанавливать видеокамеры около мусорных баков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология».
Администрации муниципалитетов пошли на эту меру, чтобы выявить бизнесменов, нелегально выбрасывающих отходы в контейнеры около многоквартирных домов. В такие баки мусор должны выкидывать только граждане, а не юридические лица. В Урае у мусорных контейнеров уже установили 21 видеокамеру.
«Высокие технологии позволят не только следить за соблюдением порядка, но и выявлять предпринимателей, которые незаконно складывают отходы в контейнеры многоквартирных домов», — сообщили агентству в «Югра-Экология». Камеры работают в режиме реального времени, собранная информация поступает в единую диспетчерскую службу и в муниципальное управление ЖКХ. За нарушения, зафиксированные на видео, будет взиматься штрафы.
«Мы устанавливаем видеокамеры в тех местах, откуда нам поступают жалобы от горожан на несвоевременный вывоз мусора, — подчеркнули в компании. — Хотя график вывоза установлен годами, но отходов становится больше, потому что появляются предприниматели, которые используют площадки общего пользования для утилизации своего мусора».
Ранее в ноябре российский бизнес уличили в неоплате счетов за вывоз отходов. Доля неплатежей среди юридических лиц составляет 65-70 процентов, заявил глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
«Яндекс» изменил структуру управления компанией «Яндекс» изменил структуру управления компанией Москвичей предупредили об аномально высоком давлении Москвичей предупредили об аномально высоком давлении Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
Комментарии 
Теги:
Экология , Общество , Денис Буцаев , Урай , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 213
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 89
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 386
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 24
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 596
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение