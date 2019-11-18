За мусором россиян начали следить

Урае и В двух городах Ханты-Мансийского автономного округа Ханты-Мансийске — начали устанавливать видеокамеры около мусорных баков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология».

Администрации муниципалитетов пошли на эту меру, чтобы выявить бизнесменов, нелегально выбрасывающих отходы в контейнеры около многоквартирных домов. В такие баки мусор должны выкидывать только граждане, а не юридические лица. В Урае у мусорных контейнеров уже установили 21 видеокамеру.

«Высокие технологии позволят не только следить за соблюдением порядка, но и выявлять предпринимателей, которые незаконно складывают отходы в контейнеры многоквартирных домов», — сообщили агентству в «Югра-Экология». Камеры работают в режиме реального времени, собранная информация поступает в единую диспетчерскую службу и в муниципальное управление ЖКХ. За нарушения, зафиксированные на видео, будет взиматься штрафы.

«Мы устанавливаем видеокамеры в тех местах, откуда нам поступают жалобы от горожан на несвоевременный вывоз мусора, — подчеркнули в компании. — Хотя график вывоза установлен годами, но отходов становится больше, потому что появляются предприниматели, которые используют площадки общего пользования для утилизации своего мусора».