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Экологи заявили о вреде бумажных пакетов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экологи заявили о вреде бумажных пакетов
Фото: РИА Новости
Бумажные пакеты не могут заменить пластиковые, так как при их производстве выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов, чем при производстве пластика, заявил эксперт программы российского отделения Greenpeace «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров.
«Мы предлагаем отказаться от одноразовых вещей, бумажных пакетов в том числе. При производстве бумажного пакета на 70% больше вредных выбросов в атмосферу, углеродный след в три раза больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ в водоемы. При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора. К сожалению, в России не производят бумажные пакеты с добавлением вторичного сырья», — передает РИА «Новости» слова Нестерова.
Он добавил, что у людей есть заблуждение, что бумага экологичнее пластика, но в случае одноразовой продукции это не так.
«Также мы против одноразовой упаковки из бумаги и биополимеров. Самый простой способ, чтобы мусор не появлялся — это не допускать его производства», — сообщил Нестеров.
Он рассказал также о вреде окурков сигарет.
«Окурки, в основном, производятся с фильтрами, которые содержат ацетат целлюлозы. Это, с одной стороны, волокно от макулатуры, с другой стороны, в нем содержится пластик. Какая-то часть окурка разлагается, но довольно много превращается в микропластик и загрязняет окружающую среду», — сказал Нестеров.
По мнению эксперта, решить проблему с окурками может введение ответственности производителя сигарет за производимые отходы. Деньги, которые будут заложены в расширенную ответственность производителя, можно будет направить на сбор и утилизацию окурков.
Напомним, в октябре сообщалось, что Роспотребнадзор занимается разработкой проекта закона, который предусматривает сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
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Теги:
Экология , Общество , Дмитрий Нестеров , Роспотребнадзор , РИА Новости
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