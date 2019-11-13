В России смогут получать топливо из мусора

В России найден новый способ получения экологичного топлива из мусора

Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) создали композиционное топливо с высоким содержанием твердых бытовых отходов, внедрение которого позволит не только эффективно утилизировать мусор, но и снизить выбросы в атмосферу парниковых газов угольными электростанциями. Результаты опубликованы в журнале "Journal of Environmental Management".

Ученые из ТПУ успешно завершили исследования нового многокомпонентного топлива, показавшие его принципиальную пригодность для использования на типичных ТЭС вместо угля.

"Мы опробовали добавки к водоугольным и органоводоугольным топливам разных видов бытовых отходов — древесины, пластика, картона, резины, пищевых отходов. Было продемонстрировано, что для таких топлив с добавлением ТБО характерны, в сравнении с традиционным угольным топливом, меньшие концентрации выбросов оксидов азота и серы на 60% и 35% соответственно", — заявил доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

Исследователи уверены, что внедрение нового топлива позволит остановить рост мусорных полигонов и улучшить экологическую обстановку в мегаполисах, что сегодня актуально для всего мира, особенно для Индии, Китая, России, США и ряда стран Европы.

Кроме твердых бытовых отходов топливо содержит также отработанные масла, отходы углеобогащения и нефтепереработки, воду. Именно водяной пар способствует снижению концентрации парниковых газов.

По расчетам ученых, в течение срока эксплуатации котлов ТЭС (20 лет), в среднем одной станцией будет утилизировано 1,9 млрд тонн твердых бытовых отходов, 8 млрд тонн отходов углеобогащения и 13 млн тонн отработанных масел. При этом экономия высокосортных марок углей, востребованных в химической промышленности, будет достигать около 330 млн тонн ежегодно.

Непосредственная финансовая выгода для энергетической промышленности, по словам исследователей, будет заключаться в двух— или трехкратном снижении расходов на приобретение и транспортировку топлива, которые сегодня в среднем составляют до 85% ежегодных эксплуатационных затрат ТЭС.