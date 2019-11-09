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Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустят на волю в воскресенье 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустят на волю
Фото: ВНИРО
Специалисты рассчитывают в воскресенье, 10 ноября, выпустить последнюю партию из 18 белух из "китовой тюрьмы" в Японское море, сообщает Всероссийский институт океанографии (ВНИРО).
В пятницу специалисты выпустили в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье партию из 19 белух с судна "Профессор Кагановский". Параллельно шла погрузка 13 белух на "Зодиак", ожидается, что их выпустят в субботу. Оставшихся 18 животных повезут к свободе на судне "Профессор Кагановский", погрузка на судно уже началась.
"В воскресение планируется всех выпустить", — сообщает ВНИРО в своей странице в Instagram.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Теги:
Экология , Общество , Владимир Путин , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство
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