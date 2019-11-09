Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустят на волю в воскресенье

Специалисты рассчитывают в воскресенье, 10 ноября, выпустить последнюю партию из 18 белух из "китовой тюрьмы" в Японское море, сообщает Всероссийский институт океанографии (ВНИРО).

В пятницу специалисты выпустили в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье партию из 19 белух с судна "Профессор Кагановский". Параллельно шла погрузка 13 белух на "Зодиак", ожидается, что их выпустят в субботу. Оставшихся 18 животных повезут к свободе на судне "Профессор Кагановский", погрузка на судно уже началась.

"В воскресение планируется всех выпустить", — сообщает ВНИРО в своей странице в Instagram.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.