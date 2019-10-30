Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от получения экологической премии Северного совета, а также от её денежного вознаграждения в размере около $52 тысяч. Своё решение она объяснила тем, что в деле борьбы с климатическими изменениями настало время перейти от слов к делу.

Юная экоактивистка подчеркнула, что «климатическое движение больше не нуждается в наградах».

"Нам нужно, чтобы наши политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к тому, что говорит лучшая современная наука", — написала она в Instagram.

Грета отметила, что Северный совет говорит много «красивых слов», однако когда речь заходит о реальных делах по преодолению экологического кризиса — «это совсем другая история». В то же время она упомянула, что присуждение премии является большой честью для неё.

Премия Северного совета ежегодно присуждается за «большой вклад за внедрение в свою работу принципов уважения окружающей среды».

16-летняя Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в конце сентября. В своей речи она призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно.

News.ru ранее писал, что новый вид одного из самых маленьких жуков с «косичками» получил имя Греты Тунберг. Насекомое, сам того не зная, привёз из Кении в 1960-х годах энтомолог Уильям Брок.