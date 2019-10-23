В Ярославле начал работу завод по переработке батареек

«Запуск современного производственного комплекса — это не просто инвестиции, новые рабочие места, но и очередной шаг в улучшении экологии региона», — отметил Миронов.

Предполагается, что завод сможет за одну смену переработать до трех тысяч тонн батареек. Каждые сто килограммов дадут 40 килограммов сырья, из которых от 15 до 30 килограммов — это цинк и железо.

Предприятие стало самым крупным в стране. На производстве применяют отечественное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Челябинске переработают четыре тонны использованных батареек из Мурманской области. Столь крупная партия элементов питания, собранная в Заполярье, будет утилизована впервые.