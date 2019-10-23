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В Ярославле начал работу завод по переработке батареек 

Мир24 26 минут назад
В Ярославле начал работу завод по переработке батареек
Фото: : «Мир 24» / Надежда Сережкина
В России заработало третье предприятие по переработке батареек. Открытие, в котором принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, состоялось во вторник, 22 октября, сообщает «Московский комсомолец».
«Запуск современного производственного комплекса — это не просто инвестиции, новые рабочие места, но и очередной шаг в улучшении экологии региона», — отметил Миронов.
Предполагается, что завод сможет за одну смену переработать до трех тысяч тонн батареек. Каждые сто килограммов дадут 40 килограммов сырья, из которых от 15 до 30 килограммов — это цинк и железо.
Предприятие стало самым крупным в стране. На производстве применяют отечественное оборудование.
Ранее сообщалось, что в Челябинске переработают четыре тонны использованных батареек из Мурманской области. Столь крупная партия элементов питания, собранная в Заполярье, будет утилизована впервые.
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Экология , Общество , Дмитрий Миронов , Московский комсомолец , Ярославль , Ярославская Область
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