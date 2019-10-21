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В Каталонии прошел мусорный митинг 

Вести.Ru + ещё 15 53 минуты назад
В Каталонии прошел мусорный митинг
Фото: www.vesti.ru
В Каталонии несколько сотен человек устроили сидячий протест. Расположились на проезжей части в самом центре Барселоны, блокируя движения автомобилей.
Совместили акцию с мусорным митингом, передает "Россия 24". Участники акции принесли пакеты с отходами, чтобы бросить их к зданию испанского правительства.
Больше недели активисты выражают свое недовольство приговором, вынесенным в отношении каталонских чиновников. Причастных к организации референдума о независимости Каталонии приговорили к срокам от 9 до 13 лет. Толпа требует освободить заключенных.
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