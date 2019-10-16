«Начнет есть людей»: медведи атакуют Дальний Восток

«Зверь начнет есть людей»: почему медведи атакуют жителей Дальнего Востока

Голодные медведи этой осенью стали выходить к населенным пунктам. Хищники громят дома и нападают на местных жителей: в Забайкальском крае уже пять таких инцидентов, один из них закончился гибелью человека. Впрочем, косолапые орудуют и в других регионах. Почему разъяренные звери зачастили к людям, разбиралось РИА Новости.

Нападения

В конце сентября рядом с селом Токчин Дульдургинского района Забайкальского края медведь напал на мужчину — тот с другом отправился на поиски пропавшей лошади. Раненого на спецмашине доставили в тяжелом состоянии в больницу. Местная администрация объявила охоту на хищника — 1 октября специальная бригада отыскала его и застрелила. Забайкальцы встречают животных не только в отдаленных поселениях: 6 октября зверя заметили в Чите — он бежал по трассе в окрестностях дачного кооператива. В тот же день у села Тэрэпхэн Хилокского района другой медведь загрыз пятидесятилетнюю женщину: на теле погибшей были рваные раны, отсутствовала рука.

Всего на территории Забайкалья — более трех тысяч бурых медведей. В регионе сейчас действует приказ: зверей, представляющих опасность, можно отстреливать. Как объяснили в краевом Минприроды , это распространяется на 11 районов. Агрессивность животных этой осенью связана с неурожаем кедрового ореха и ягод.

"Участились случаи выхода к населенным пунктам и дачным кооперативам в тех местах, где есть свалки пищевых отходов, остатки сельхозпродукции, трупы павшего и неутилизированного скота", — отмечают в ведомстве.

Проблема в том, что косолапые, которые выходят к помойкам в поисках еды, могут стать шатунами: они не успели набрать нужное количество жира к зиме и не смогли залечь в берлогу. А шатуны, как правило, агрессивны.

С начала осени в крае насчитали пять нападений. Поэтому Минприроды призвало ограничить походы в лес. А спасатели рекомендуют идти в чащу только с обученными собаками и не рыбачить там, где ловят рыбу звери. О том, что вблизи населенных пунктов появился хищник, можно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

"После звонка диспетчер передает информацию оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ставит в известность полицию. Затем на место выезжает специальная группа, — объясняет один из сотрудников ЕДДС. — В Читинском районе, к примеру, уже убито два медведя. Один из них буянил в Пади Глубокой в дачном кооперативе. Другой загрыз собак в селе Кука".

В Пади Глубокой медведица с медвежонком забрались на территорию дачного участка, разбили окно и проникли на веранду, сообщали местные СМИ. Кроме того, они раздавили кур, разрыли грядки и сломали забор. Вскоре сотрудники Охотуправления застрелили медведя, однако, по словам местных жителей, какого именно — неизвестно. В комментариях к новости разгорелись споры. Одни недоумевают, почему ветеринары не усыпили зверя и не вернули в лес. У других иная позиция: косолапых стало слишком много, поэтому их численность нужно регулировать.

Один из комментаторов написал, что звери проникли в дом его родителей:

"Взрослый медведь сломал курятник и съел всех кур. На следующую ночь он залез в дом напротив и съел там все продукты".

По его словам, животное четыре дня разгуливало по дачному кооперативу и "крушило все" на своем пути.

Проходной медведь

Хищники держат в напряжении и жителей других регионов. Так, с начала октября медведи массово выходят к поселениям в Советско-Гаванском районе в Хабаровске — из-за того, что в реку пришло мало рыбы. А в сентябре звери давили собак и съедали кур. Один "гость" попытался проникнуть в дом — залез через кладовую.

До этого, в августе, в Кроноцком заповеднике на Камчатке 70 голодных агрессивных медведей вышли на известный туристический маршрут на реке Хакыцин. Заказник даже пришлось закрыть на время. Оголодавшие особи показывались и людям: в неделю поступало по 15-20 сообщений о медведях. Губернатор региона Владимир Илюхин тогда объяснял: связано это не только со слабым заходом рыбы, но и с несанкционированными свалками в районе дачных поселков. К осени напряжение спало.

Встречают хищников и за пределами Дальневосточного региона. Житель Иваново 9 октября вышел на прогулку вдоль канала Волга — Уводь и увидел следы взрослого медведя. Он снял это на камеру и опубликовал во "ВКонтакте".

"Под охраной"

Из-за чего медведи все чаще появляются на людях? Одна из причин — неурожайный год.

"Медведь ведь питается не только рыбой, но также орехами и ягодами. Если он ничего не находит, то выходит за едой к населенным пунктам. Но главная проблема — во многих регионах неправильная политика утилизации мусора. Это очень важный момент, потому как дикий медведь боится человека и, увидев его, убегает. А вот если он привык к тому, что на свалке или вокруг поселков есть выброшенная еда, у него возникает связь между ней и человеком, который туда пищу принес. Зверь тогда перестает бояться людей", — комментирует РИА Новости эксперт ОНФ Александр Железняк.

Железняк предлагает устранить мусорные свалки и создать необходимую инфраструктуру:

"Есть опыт Канады и Аляски. Там на территориях, где водятся медведи, ставят специальные мусорные баки — животные не могут в них залезть. Людям важно понимать: подкармливая хищников, они не столько показывают свою храбрость, сколько подвергают опасности тех, с кем может встретиться медведь в будущем".

У директора хабаровского центра реабилитации диких животных "Утес" Эдуарда Круглова несколько иное мнение. Он считает, что всему виной пожары и вырубка лесов:

"Мы, люди, повесили над домом этих зверей вывеску с надписью "Под охраной", а из дома все вынесли. И как им жить? С каждым годом таких случаев будет только больше. Конечно, медведи полезут на огороды, потому что в тайге уже ничего не осталось! Их дом разрушается, и это может обернуться апокалипсисом".

Собеседник добавляет, что хищников нужно обходить стороной:

"Люди пытаются их накормить, подбираются к ним близко, снимают на камеру. Это очень опасно — у медведя нет понятий "добро" и "зло". Если человек все уничтожит, зверь начнет есть людей".

"Самое опасное существо"

Заслуженный эколог России, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов объяснил РИА Новости, что проблема с хищниками, которые выходят к людям, не нова: об этом шли разговоры еще десять лет назад, когда вступил в силу закон, запрещающий зимнюю охоту на медведя в берлогах. К этому добавились вырубки лесов и пожары, в связи с чем звери вынуждены перемещаться с обжитых мест в поисках еды.

"К тому же сегодня давление на медведя через охоту со стороны человека снизилось. Животное теряет страх перед людьми. Медведь не противостоит охотнику — тот его караулит с тепловизором в руках и прибором ночного видения, отстреливая с большого расстояния. Зверь не понимает, откуда исходит опасность. Он не сможет приспособиться к тому, чтобы избегать людей", — говорит Пажетнов.

По мнению эколога, хищников, "переступивших черту по отношению к человеку", нужно отстреливать:

"Для медведя человек — самое опасное существо. Даже если зверь напал на домашних животных, он переступил через человеческий запах и стал потенциально опасным".

Пажетнов также добавил, что "человек сам провоцирует животное — не из-за страха, а из-за незнания того, как себя вести".