России предрекли катастрофу

России предрекли катастрофические последствия глобального потепления

России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления и влечет за собой повышение расходов на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства, пишет русская служба «Би-Би-Си».

По информации Росгидромета, на некоторых метеостанциях на побережье арктических морей в период с 1976-го по 2018-й годы температура повышалась на один градус за десять лет. В итоге с 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась на 40 процентов. Тает в том числе и многолетняя мерзлота, которая занимает более 60 процентов территории России.

Последнее особенно опасно, так как приведет к повреждению трубопровода, железных и автомобильных дорог, линий электропередач, а также угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере. Однако в Росгидромете указывают, что «ничего катастрофического» не произойдет, если компании будут выделять средства на обслуживание объектов. На данный момент на инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты выделяют до 55 миллиардов рублей ежегодно. Также в нескольких северных городах от 20 до 100 процентов зданий деформировались из-за истончения мерзлоты.

Вместе с тем, с повышением температуры по всей стране увеличивается заболеваемость и смертность среди детей, престарелых и людей с заболеваниями органов кровообращения и дыхания, а также повышается риск распространения эпидемиологических заболеваний. Из-за сильных засух может быть потеряно около трети урожая зерновых.

«Прогнозы показывают, что во второй половине XXI века на юге страны возможно существенное снижение урожайности сельскохозяйственных культур, обусловленное климатическими факторами», — говорится в исследовании руководителя программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина.

В сентябре Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату спустя три года после его принятия. Оно регламентирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Против подписания выступают промышленники, считающие, что это может навредить экономике. Однако после развала СССР выбросы в России и так снизились на 70-75 процентов, поэтому требования соглашения фактически уже выполнены.