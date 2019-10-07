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Авторадио 2 часа назад
В России зафиксировали взрыв климатической бомбы
Фото: РИА Новости
Ученые Томского политехнического университета отметили рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой. Об этом пишет «Лента.ру».
Выброс парникового газа был обнаружен в ходе экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш». Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз.
Ученые добавили, что вечную мерзлоту можно рассматривать как угрозу замедленного действия. Она содержит огромное количество газов, которые способны усилить парниковый эффект. В то же время вечная мерзлота начинает разрушаться из-за глобального потепления.
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Экология , Наука , Наука и техника , Томский политех , Lenta.ru
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