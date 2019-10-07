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В России зафиксировали взрыв климатической «бомбы» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые Томского политехнического университета зафиксировали рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море, который был высвобожден тающей подводной мерзлотой. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Выброс парникового газа был обнаружен в ходе экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш», цель которой — выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления. Специалисты провели обследование акватории и дна у острова Беннета в составе архипелага Новосибирские острова, а также на участке моря, где выявлялись газовые фонтаны (сипы). Сипы являются результатом разрушения подводной мерзлоты и последующего выброса метана.
Исследователи выявили резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз (до 16 частей на миллион). С помощью сейсмоакустического оборудования удалось определить координаты мощного сипа. Ученые также наблюдали прорыв парниковых газов визуально: сип представлял собой тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись с глубины моря на поверхность, окрашивая темную воду в изумрудный цвет. По словам руководителя экспедиции Игоря Семилетова, член-корреспондента РАН, он впервые увидел сип такой мощности за 45 арктических экспедиций.
На следующий день выброс похожей силы был обнаружен на другом участке исследуемого района.
Ученые планируют продолжить исследования. В частности, они хотят изучить мегасипы в море Лаптевых.
Вечную мерзлоту можно рассматривать как климатическую бомбу замедленного действия. Она содержит огромное количество парниковых газов, которые способны усилить парниковый эффект. В то же время вечная мерзлота начинает деградировать из-за глобального потепления. В этом случае может сработать положительная обратная связь, которая усилит изменения климата.
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Экология , Видео , Наука , Наука и техника , РАН , Томский политех , Lenta.ru
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