В России взорвалась климатическая «бомба»

Выброс парникового газа, обнаруженный в ходе экспедиции на борту судна «Академик М. Келдыш», произошел в результате таяния подводной мерзлоты. Исследователи изучили акваторию и дно моря у острова Беннета в составе архипелага Новосибирские острова, а также участки, где выявлялись газовые фонтаны — сипы. Сипы являются результатом разрушения подводной мерзлоты и последующего выброса метана.

Ученые зафиксировали резкое увеличение концентрации метана в атмосферном воздухе, превысившей среднепланетарные значения в 6-7 раз (до 16 частей на миллион). С помощью сейсмоакустического оборудования они нашли источник прорыва газов: сип представлял собой тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись с глубины моря на поверхность, окрашивая темную воду в изумрудный цвет.

Руководитель экспедиции, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов признался, что за 45 арктических экспедиций он впервые наблюдал сип такой силы. На следующий день ученые обнаружили выброс похожей силы на другом участке изучаемого района.

Ученые считают вечную мерзлоту климатической бомбой замедленного действия. Выбросы газа из-за ее таяния могут усилить парниковый эффект и способствовать изменению климата.