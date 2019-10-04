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Юная защитница планеты отреагировала на слова Путина о ней 

Lenta.ru 31 минуту назад
Защитница планеты отреагировала на слова Путина
Фото: @GretaThunberg
16-летняя экоактивистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter после слов президента России Владимира Путина о том, что он критически относится к ее выступлению в ООН.
«Добрый, но плохо информированный подросток», — написала школьница в своем профиле.
Ранее Владимир Путин рассказал о своем отношении к речи Тунберг в ООН. По его мнению, школьнице никто «не объяснил, что современный мир сложен и многообразен». Российский лидер указал на недопустимость использования детей и подростков даже для достижения благородных целей, однако выразил уверенность в том, что Грета — «добрая девочка».
23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отобранном у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению.
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Экология , В мире , Политика , Грета Тунберг , Владимир Путин , ООН
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