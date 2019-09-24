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ЕС решил встать во главе борьбы с мировой климатической угрозой 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
ЕС возглавит борьбу с климатической угрозой
Фото: 360tv.ru
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС намерен максимально эффективно выполнять Парижское соглашение по климату и возгласить борьбу с мировой климатической угрозой. Об этом он сообщил 23 сентября на саммите ООН по климату, который проходил в Нью-Йорке. Подробности опубликовал «Интерфакс».
По словам Дональда Туска, ЕС к 2030 году намерен сократить выбросы парниковых газов примерно на 45% вместо прогнозируемых 40%. Оценка сделана по отношению к уровням 1990 года.
«Не менее 25% следующего долгосрочного бюджета ЕС будет направлено на деятельность, связанную с климатом. Мы также предпринимаем конкретные действия для привлечения частного капитала», — рассказал председатель Евросовета.
Он отметил, что приблизительно 9% от общемирового объема приходится на выборы в странах Европы. По этой причине ЕС работает над укреплением сотрудничества со всеми без исключения странами-партнерами.
«Будучи крупнейшим в мире донором климатического финансирования, ЕС вместе со своими государствами-членами обеспечивает более 40% государственного финансирования климатических исследований во всем мире», — отметил Туск и добавил, что с 2013 года эти взносы были увеличены более чем в два раза и превысили 20 миллиардов евро в год.
Глава Евросовета пообещал, что в начале 2020 года ЕС презентует долгосрочную стратегию по климату. Ее реализация сделает Европу первым на планете климатически нейтральным континентом к 2050 году. Это означает, что выбросы парниковых газов в атмосферу не будут превышать показателей, которые могут абсорбировать искусственные и природные резервуары.
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Комментарии
Экология , В мире , Дональд Туск , ЕС , ООН , Европейский совет , Интерфакс
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