Битва за градусы: Россия ратифицировала Парижское соглашение

Спустя 3,5 года после появления Парижского соглашения по климату, России его ратифицировала. Теперь Москва обязана бороться за снижение объема выброса парниковых газов в атмосферу и модернизировать производство таким образом, чтобы выбросы стали более экологически чистыми. Между тем ряд стран, включая США , отказались принимать договор по климату.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате, которое появилось 12 декабря 2015 года по итогам конференции по борьбе с парниковыми газами в Париже. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

средняя температура не должна показать рост более, чем на 1,5 градуса. Ученые в 2015 году заявили, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Парижское соглашение по климату было принято 195 участниками форума в Париже. Тогда они договорились о необходимости контролировать процесс глобального потепления и не допускать повышения средней температуры атмосферы на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с той температурой атмосферы, которая сложилась в доиндустриальную эпоху, то есть в XIX веке. Предполагается даже, что

Для выполнения взятых на себя обязательств по итогам парижской конференции в Министерстве природных ресурсов и экологии России был утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов. В частности, этот план предусматривает, что предприятия промышленности должны вести учет по объемам своих выбросов. На основе этой документации должна быть создана внутрироссийская система регулирования этих выбросов.

Медведев заявил, что участие России в Парижском соглашении и соблюдении его норм является важным шагом для нашей страны. Он считает, что изменения климата, происходящие в мире, начиная с XX века, угрожают экологическому балансу, повышают риски для развития ключевых отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства. «Ну и самое главное — это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий», — так процитировал премьера ТАСС.

президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября — в день саммита ООН по климату. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что

Агентство уточняло, что соглашение, скорее всего, утвердят распоряжением правительства, а не через создание законопроекта и проведение его через голосование в Госдуме . Это, по мнению источников Bloomberg, не оставит для депутатов Госдумы возможности оспорить позицию Кремля.

Ратификация соглашения предполагает придание документу юридической силы. Согласно нормам этого документа, усилия государств будут сосредоточены, в первую очередь, на борьбе по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

При этом Парижское соглашение по климату является более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол, заявил Дмитрий Медведев.

Например, Парижское соглашение не требует от промышленности подписавших его стран отказа от сжигания ископаемого топлива — нефти, газа и угля. Но при этом оно обязывает все страны работать над снижением выбросов и их очистке, над технологическим перевооружением работающих предприятий и оснащению их более совершенными системами очистки и по адаптации промышленного производства к изменениям климата.

Между тем Киотский протокол от 1997 года устанавливал квоты по выбросу парниковых газов в атмосферу только для нескольких развитых стран. Мотивация тех государств, которые не захотели поддерживать нормы протокола, была проста — выполнение норм привело бы к снижению рабочих мест в этих государствах.

Но США не стали придерживаться требований протокола и вышли из этого соглашения, а ряд других стран вообще не стали выполнять требования протокола.

Кроме того, Трамп в 2017 году пошел дальше и вовсе вывел страну уже из Парижского соглашения. Тогда президент говорил, что денонсация договора поможет американским компаниям и работникам, особенно в добыче полезных ископаемых, сохранить конкурентноспособность.

Дело в том, что сейчас странам, подписавшим Парижское соглашение, нужно будет существенно сократить количество выбросов в атмосферу для того, чтобы снизить темпы глобального потепления.

При этом каждая страна сама определяет свой вклад в сокращение объема выбросов, и должна каждые пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения, добавил глава кабмина Дмитрий Медведев.