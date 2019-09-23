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Поминальную службу по леднику провели в Швейцарии 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Поминальную службу по леднику провели в Швейцарии
Фото: NASA Goddard Space Flight Center
В швейцарских Альпах прошла поминальная служба, призванная привлечь внимание к исчезновению ледника Пицоль, сообщает "Би-би-си".
В похоронном шествии приняли участие десятки одетых в траурную одежду людей, как местных, так и туристов. Они поднялись на высоту 2700 м, чтобы почтить остатки ледника.
Достигнув ледника, священник и ученые произнесли траурные речи, а в память о леднике возложили венок.
Член местной ассоциации по защите климата Алессандра Дегиакоми рассказала, что с 2006 года Пицоль потерял 80% льдов.
Согласно исследованиям местных ученых, к 2050 году по крайней мере половина швейцарских ледников может исчезнуть.
Арбат районного значения
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Экология , Общество , BBC News , Швейцария
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