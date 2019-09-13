Путин поручил сохранить уникальный Байкал

Президент утвердил перечень поручений по сохранению озера Байкал.

Глава государства поручил правительству до конца года рассмотреть на заседании следующие вопросы: выполнение Россией обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО ; оценка деятельности Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, меры по повышению эффективности ее работы, включая целесообразность определения председателем вице-премьера; организация работы контрольно-надзорных органов на Байкальской природной территории по принципу работы одним территориальным подразделением.

Правительству для координации действий органов власти на Байкальской природной территории до лета следующего года предстоит сформировать механизмы осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал. Также следует утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски нарушения экологической системы Байкала и разработать интегрированные показатели охраны уникальной экосистемы озера.

До конца года кабмин должен обеспечить регулярный анализ запасов и промысловой нагрузки водных биоресурсов Байкала и начать комплекс мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биоресурсов.

До конца года Владимир Путин поручил оценить достаточность и соответствие нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений.

Федеральному правительству и правительству Иркутской области совместно с "ВЭБ.РФ" в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности " Байкальского целлюлозно-бумажного комбината " поручено провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний; а также утвердить перспективный проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства "Байкальского целлюлозно-бумажного комбината".

Правительствам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области необходимо до конца года оценить потенциальное воздействие туризма на Байкальскую природную территорию и внести поправки в программные документы и правовые акты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты.

Правительству совместно с руководством Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области до конца года надо включить в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде исчерпывающий перечень таких объектов на Байкальской природной территории.