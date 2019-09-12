Дельфины в Ла-Манше «пропитаны» ртутью и химикатами

Ученые нашли высокое содержание химикатов и ртути у дельфинов в Ла-Манше

Ученые из Франции Бельгии обнаружили высокое содержание запрещенных химикатов и ртути у дельфинов Ла-Манша, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Над исследованием работали ученые из Льежского университета (Бельгия) и группы изучения китообразных Котантена (Франция).

В рамках исследования было проанализировано содержание стойких органических загрязнителей и ртути в коже и подкожном жировом слое бутылконосых дельфинов (вида Tursiops truncatus) Ла-Манша у берегов Нормандии . Пробы для биопсии были взяты у 82 дельфинов, в частности 79 проб подкожного сала и 69 проб кожи.

Большинство хлороорганических загрязнителей были запрещены в развитых странах в 70-х и 80-х годах прошлого века, но продолжают оставаться в окружающей среде. В частности, подобные липофильные загрязнители скапливаются в жировых тканях животных. В подкожном жировом слое афалин было зафиксировано высокое содержание полихлорированных дифенилов, являющихся стойкими органическими загрязнителями. Ртуть была обнаружена во всех взятых пробах. Отмечается, что содержание химикатов у проанализированных особей является одним из самых высоких у китообразных.

Всего в этом районе обитают 420 дельфинов данного вида. Обитающие в европейских водах афалины защищены Директивой 92/43/ЕЭC "об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны" от 1992 года. Однако, несмотря на существование этой директивы, из-за деятельности человека число афалин в этом регионе снижается. Ученые рекомендуют наделить часть Ла-Манша у берегов Нормандии статусом особой природоохранной территории, так как там обитает последняя большая популяция афалин в Европе.