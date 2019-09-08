Славное море, зеленый Байкал: что губит самое большое в мире пресное озеро

Байкал — уникальная точка на карте мира. Гигантское озеро на территории современной Восточной Сибири образовалось приблизительно 25 миллионов лет назад в результате разлома земной коры. Сначала появились две котловины, которые затем соединились. Длина озера составляет 636 километров, максимальная глубина — 1642 метра. Для сравнения, максимальная глубина Черного моря — 2210 метров. Байкал входит в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стратегический, самый крупный в мире пресный водоем — на него приходится 20% мировых запасов. Однако сегодня, казалось бы, непобедимый гигант столкнулся с серьезными опасностями. 26 сентября Байкальский государственный природный биосферный заповедник будет отмечать 50-летие. В преддверии этого события «МИР 24» рассказывает, как ученые и общественники спасают уникальное озеро.

Нашествие водорослей и наследие целлюлозно-бумажного комбината

Население Прибайкалья не так велико — около 100 тысяч человек, на берегах насчитывается 85 населенных пунктов. Самые крупные — города Северобайкальск, Слюдянка, Байкальск и Бабушкин. Летом 2016 года на поверхности озера заметили огромные зеленые пятна. Пробы отправили в отдел биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт». Как выяснилось, воду окрасили микроводоросли — цианобактерии.

«Одна из главных проблем, которые мы наблюдаем на Байкале это эвтрофикация, — рассказывает ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт» Зоригто Намсараев. — Так называют процесс, когда из-за загрязнения воды в водоеме начинают массово появляться водоросли и вода становится ярко-зеленого цвета. Ускоряют рост водорослей, в первую очередь, соединения азота и фосфора, которые попадают в воду со сточными водами, удобрениями и так далее. Экосистема озера реагирует на загрязнение и фактически указывает нам на проблемные места. ​ Исследования Курчатовского института связаны в первую очередь с теми водорослями, которые развиваются на поверхности воды. ​ Они, как правило, не видны с берега, но составляют большую часть водорослей Байкала. Мы анализируем их состав с помощью новейшего научного оборудования, изучаем состав ДНК в пробах воды и анализируем спутниковые снимки с данными о распространении водорослей в озере с помощью суперкомпьютера. Главная задача — это понять, какие факторы вызывают «цветение» воды озера, и выявить источники биогенных веществ, стимулирующих рост водорослей, для того, чтобы целенаправленно менять нормы, регулирующие деятельность человека рядом с озером».

Спасти лосося

Что общего между туристами и браконьерами

​Почему важно изучение эвтрофикации? Из-за нее резко снижается качество воды. Когда водорослей становится очень много, они начинают отмирать и разлагаться. На это расходуется кислород, который растворен в воде. В результате возникают «мертвые зоны», в которых гибнет рыба. ​ Кроме того, ряд водорослей могут являться продуцентами токсинов, которые попадают в рыбу и, соответственно, влияют на здоровье человека.

По словам Зоригто Намсараева, спутниковые снимки и прямые наблюдения показывают, что развитие водорослей наиболее активно идет в прибрежных районах Байкала, наиболее популярных у отдыхающих. Водоросли более активно растут в теплой воде с большим количеством загрязнений.

«​Анализируя ситуацию на других крупных водоемах мира, мы видим, что такие сценарии встречаются все чаще и чаще. Они более характерны для теплого климата Китая, Индии, Африки, Америки, Европы, тогда как озера в холодном климате пока что подвержены гораздо меньшему риску. Нам нужно предотвратить массовое развитие водорослей на ранних этапах, поэтому важно понять, какие факторы влияют на массовое распространение водорослей. Нужно бороться с причиной их развития, а не пытаться бороться с последствиями», — отметил Намсараев.

Фото: Зоригто Намсараев

Проблемы с водорослями на Байкале являются очередным напоминанием о том, что на Земле происходит глобальное потепление. Например, масштабные лесные пожары в Сибири, за которыми следил весь мир прошедшим летом, усилили эвтрофикацию прибрежной зоны озера, так как в воду попало большое количество соединений азота.

«Байкал находится в одном из регионов Земли, где потепление происходит особенно быстро, — говорит ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета (ИГУ), кандидат биологических наук Дарья Бедулина. — Так, по данным многолетнего мониторинга, проводимого НИИ биологии ИГУ, поверхностная температура озера возросла на 1,2 градуса за 50 лет (примерно в два раза быстрее, чем в среднем по планете). Это сказалось на структуре планктонных сообществ в озере, в частности, наблюдается тенденция замещения холодолюбивых эндемиков видами-космополитами. Дальнейшее повышение температуры может очень негативно сказаться на состоянии экосистемы, особенно это касается холодолюбивых обитателей прибрежной зоны. А от функционирования экосистемы во многом зависит чистота воды».

Химические и физические загрязнители поступают в Байкал через основные притоки (в основном реку Селенгу), воздушным путем и в виде неочищенных или плохо очищенных стоков от населенных пунктов, судов и турбаз. «В результате в Байкале повышается концентрация хлорорганических соединений, нефтепродуктов и других потенциально опасных для эндемиков загрязнителей, — продолжает биолог. — В нашем институте проводятся исследования устойчивости байкальских эндемиков к загрязнению и повышению температуры, продолжаются мониторинговые исследования для оценки состояния изменений в экосистеме. Очень много внимания уделяется необходимости постройки высокоэффективных очистных сооружений для Байкала».

По словам Дарьи Бедулиной, особую опасность для озера представляют накопители шлам-лигнина, которые остались от закрытого БЦБК (Байкальского целлюлозно-бумажного комбината), так как содержащиеся в них загрязнители рискуют в большом количестве попасть в Байкал при паводках или землетрясениях. Шламонакопители расположены в нескольких сотнях метров от южного берега озера, у подножия хребта Хамар-Дабан.

Фото: ТАСС / Рютин Николай

«Месяц назад с хребта сошел селевой поток и лишь благодаря чуду он не задел шламонакопители, иначе множество тонн ядовитых отходов мгновенно попали бы в Байкал. Следует заметить, что и сами резервуары находятся в опасном состоянии, поэтому небольшой объем их содержимого беспрерывно постепенно поступает в озеро. Решение этой проблемы является технически сложным, но не терпит отлагательств, поскольку в следующий раз при сходе селевого потока уже может так не повезти», — объясняет член Бурятского регионального объединения по Байкалу, руководитель проекта по развитию общественного лесного мониторинга Кристиан Ринчинов.

Легальная и нелегальная вырубка леса

Одной из главных опасностей для Байкала Ринчинов называет легальную и нелегальную вырубку леса. Такие действия могут вызвать эрозию берегов озера, что изменит его уникальную экосистему.

«Лес является природным ресурсом и при правильном подходе — ресурсом неисчерпаемым. Но мы должны рассматривать лес в первую очередь как средообразующий и климатостабилизирующий фактор и лишь затем — как природный ресурс. Пока что у нас есть индустрия по заготовке леса, но лесное хозяйство, целью которого является стабильное неисчерпаемое использование лесных ресурсов, отсутствует. И в Байкальском регионе эта проблема видна особенно ясно, потому что эта территория является главной из оставшихся доступных на юге Сибири территорий с запасом делового леса. Сейчас здесь практикуется уничтожение здорового леса под видом санитарных рубок», — говорит Ринчинов.

Смертельная мода

Как на нас влияет наша одежда

Так, 5 сентября суд продлил на три месяца арест экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий при вырубке леса в заказнике Туколонь, а также в пособничестве незаконной рубке лесных насаждений. По версии следствия, Шеверда вместе с пособниками без необходимости назначил и согласовал сплошные санитарные рубки ценных пород леса. Ранее, как сообщает «Гринпис», Верховный суд Бурятии признал незаконными «санитарные» вырубки в заказнике Прибайкальский в Центральной экологической зоне озера Байкал.

В июле правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые разрешат массовые вырубки леса для строительства железнодорожных магистралей. Принятие поправок позволит «Российским железным дорогам» (РЖД) осуществлять сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

«Главной задачей такого лесного «хозяйства» является скорейшее получение прибыли крупными арендаторами, несмотря на последствия, — считает Ринчинов. — Настоящее лесное хозяйство подразумевает цикличность рубок и восстановления леса на одних и тех же территориях, без расширения лесозаготовок на последние малонарушенные лесные территории. К такому, настоящему лесному хозяйству нам нужно стремиться, но пока мы очень далеки от этого».

«Это все, что останется после меня»

Летом 2019 года на Байкале побывали две экспедиции, исследовавшие состав мусора на нескольких участках побережья. Инициатором исследования стал Зоригто Намсараев. «Такой анализ может дать важную информацию об источниках загрязнения берега и позволит перейти к решению проблемы на более ранних этапах», — пояснил ученый. Согласно международной методике оценки количества и состава мусора, загрязняющего берег, участники экспедиций шеренгой проходили участок берега, собирая весь мусор и сразу же занося данные о нем в таблицу с более чем 100 типами отходов.

По результатам первой экспедиции удалось обнаружить 32 вида отходов, самым распространенным видом мусора (49%) оказались сигаретные фильтры. В условиях Байкала окурок будет разлагаться 15 лет, выделяя токсины, опасные для живых организмов. Вторая экспедиция получила схожие результаты. На первом месте сигаретные фильтры, на втором — одноразовые влажные салфетки, на третьем — туалетная бумага. Затем идут куски пластика, крышки от бутылок, строительный мусор. Среди находок оказались также использованные шприцы, подгузники и презервативы. Тем временем даже влажные салфетки могут разлагаться несколько десятилетий.

«Анализ химического состава волокон, из которых сделаны салфетки, показывает, что в них, кроме целлюлозы, присутствуют такие полимеры, как полиэтилентерефталат (PET), полиэтилен (HDPE), полипропилен, полистирен (EPS) и полиуретан (PU). При этом на упаковке изученных салфеток ни один из производителей не указал состав волокон, присутствовали только данные о составе растворимых наполнителей. Благодаря своей прочности пластиковые волокна, составляющие основу салфеток, остаются в природе на долгий срок. Например, срок разложения полиэтилентерефталата (PET) составляет порядка 50 лет», — пишет ученый.

Фото: Зоригто Намсараев

Ранее экспедиционный проект «Берега России» на базе химического факультета МГУ исследовал количество и состав байкальского микропластика. В воде обнаружили частицы полиэтилена, полипропилена и полистирола. Как они туда попадают? Например, из куч мусора, брошенного после пикников на лоне природы. Со временем часть пластиковых приборов, пакетов, упаковок сдувается ветром в воду. Концентрация микропластика в воде пока не высока, отмечают исследователи, но с каждым годом количество мусора возрастает. Кроме того, распространение микропластика в озере не однородно, поэтому исследование, например, губок может дать гораздо более тревожный результат.

«Чем это все чревато? Полиэтилен и полипропилен относятся к безвредным полимерам, тем не менее они могут выделять в воду следовые количества примесей, в том числе токсичных (изопропиловый и метиловый спирт, бензин, ионы тяжелых металлов) и продуктов собственного распада (формальдегид, уксусная кислота). Полистирол активно выделяет в воду мономер, который является токсичным: при отравлении стиролом у человека нарушается работа печени, процесс кроветворения, возможно негативное действие на нервную систему. Нанофракции полистирола способны проникать через клеточные мембраны и вызывать нарушения на клеточном уровне», — сообщают исследователи.

Эксперты сходятся в одном: в России необходимо повышать экологическое образование населения, начиная с раннего детства. На территории заповедника должна быть обеспечена правильная утилизация твердых и жидких отходов от населенных пунктов и судов, качественная фильтрация стоков. «Необходимы хорошо продуманные законы, обеспечивающие существование прибрежных населенных пунктов и не препятствующие развитию цивилизованного экотуризма», — считает Дарья Бедулина. По мнению Кристиана Ринчинова, для сохранения озера нужен согласованный подход в планировании всех видов деятельности между регионами, входящими в Байкальскую природную территорию, в особенности между Бурятией и Иркутской областью.

«Неконтролируемый гигантский туристический поток медленно, но верно уничтожает прибрежные территории и само озеро, происходит неконтролируемое строительство турбаз на побережье. Естественно, Байкал должен оставаться доступным для туристов, и при правильной организации именно туризм может стать одной из главных статей дохода бюджетов Бурятии и Иркутской области, а также самих местных жителей. Но для этого необходима работа по контролю и рассредоточению туристического потока, создание соответствующей инфраструктуры и системного подхода в развитии туристических проектов», — уверен Ринчинов.