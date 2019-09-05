Назван объем съедаемого людьми микропластика

Примерно 73 тыс. крошечных частиц микропластика содержится в желудочно-кишечном тракте человека. Это около 20 частиц на 10 г веса. Соответствующий объем выявляется каждый год, сообщает Daily Mail со ссылкой на международную группу ученых.

Стоит отметить, что данные выводы ученые сделали по результатам фекалий, собранных по всему миру. По словам специалистов, суточный объем стула у среднестатистического человека составляет примерно 100 г, что дает 200 частиц микропластика.

Самыми распространенным в образцах стула оказались полипропилен полиэтилентерефталат (ПЭТ). Эти вещества в основном встречаются в упаковке пищевых продуктов и напитков. Часть пластика попадает в организм с пищей, например, с морепродуктами.

Может ли микропластик быть токсичным и способны ли мелкие частицы попадать в кровоток?