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Назван объем съедаемого людьми микропластика 

Мир24 28 минут назад
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Фото: Mir24.tv / Грекова Марина
Примерно 73 тыс. крошечных частиц микропластика содержится в желудочно-кишечном тракте человека. Это около 20 частиц на 10 г веса. Соответствующий объем выявляется каждый год, сообщает Daily Mail со ссылкой на международную группу ученых.
Стоит отметить, что данные выводы ученые сделали по результатам фекалий, собранных по всему миру. По словам специалистов, суточный объем стула у среднестатистического человека составляет примерно 100 г, что дает 200 частиц микропластика.
Самыми распространенным в образцах стула оказались полипропилен полиэтилентерефталат (ПЭТ). Эти вещества в основном встречаются в упаковке пищевых продуктов и напитков. Часть пластика попадает в организм с пищей, например, с морепродуктами.
Может ли микропластик быть токсичным и способны ли мелкие частицы попадать в кровоток?
В августе ВОЗ признала микропластик в воде безопасным для человека. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что они являются вредными для здоровья. Но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как пластик распространяется в окружающей среде и влияет на организм человека.
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Экология , Общество , ВОЗ , Daily Mail
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