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Россиянам хотят гарантировать доступ к экологическим данным 

Парламентская газета 1 час назад
Россиянам дадут доступ к экоданным
Фото: PIXABAY.COM
В середине июля Правительство внесло в Госдуму разработанный Минприроды законопроект, который предусматривает, что к сведениям о состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ граждан и юридических лиц.
Документ подготовлен во исполнение поручения Президента, данного им кабинету министров в 2016 году. По словам председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, внесённый в парламент документ категорически нельзя принимать в текущем виде, поскольку он нуждается в существенных доработках.
«По сути, этот законопроект выхолощенный. Он никак не фиксирует права граждан на получение экологической информации, то есть не расширяет права доступа граждан к информации о состоянии водоёмов, почвы, радиационного фона, атмосферного воздуха, качества питьевой воды и так далее», — посетовал парламентарий. Он назвал «очень серьёзной проблемой» то, что на сегодняшний день граждане не имеют гарантированного права доступа к экологической информации и что фактически любой запрос гражданина может быть парирован предприятием-загрязнителем со ссылкой на то, что эта информация может представлять коммерческую тайну.
«Честно говоря, этот законопроект не несёт в себе вообще никаких новелл. Поэтому мы предвидим очень серьёзную дискуссию с Правительством по этому поводу и с Министерством природы, которое его разрабатывало. А в таком виде мы его совершенно точно принимать не готовы», — рассказал «Парламентской газете» Бурматов.
Глава профильного комитета подчеркнул, что люди имеют полное право знать, чем они дышат и какую воду они пьют, и что это должно быть гарантировано законом. Поэтому он с коллегами намерен подготовить поправки, которые гарантируют гражданам оперативное получение всей необходимой экологической информации. «Возможно мы пойдём по пути поправок. Возможно, другие какие-то форматы взаимодействия с Правительством определим. Но в том виде, в котором он внесён, мы его принимать не готовы. Его надо переписывать, потому что текст некондиционный», — констатировал законодатель.
По его словам, предметный диалог с Правительством по теме данного законопроекта депутаты начнут уже на текущей неделе.
Напомним, ранее, в июле, глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отмечал, что предложенная Министерством природы инициатива не сделает экологическую информацию доступной для граждан. По тексту документа, информацию о состоянии окружающей среды граждане, компании или общественные объединения смогут получить по запросу. «Это означает, что запросили, чем дышим, через 30 дней получили ответ. А пока дышим, чем дышится», — пояснил депутат.
Вместо того чтобы сделать доступной для любого желающего информацию о том, что происходит вокруг, а властям дать возможность принимать на её основе оперативные решения по реализации нацпроекта «Чистая страна», разработали законопроект, который можно назвать «декорацией усилий», подчеркнул Николаев.
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Комментарии1
Экология , Общество , Николай Николаев , Госдума , Минприроды , Парламентская газета
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