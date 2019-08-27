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Тариф на вывоз мусора для населения Дагестана в 2020 году может быть уменьшен 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана по итогам 2019 года могут пересмотреть тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в сторону уменьшения, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики
Вопросы обращения с отходами обсуждались во вторник на очередном рабочем совещании главы республики и главами муниципальных образований.
"Мы ведем анализ, и по результатам текущего года в следующем возможен пересмотр тарифа для населения за ТКО в сторону уменьшения", — привели в пресс-службе слова руководителя республиканской службы по тарифам Амирхана Умаханова.
По данным региональной службы по тарифам, в 2019 году средний рост тарифа на вывоз мусора в республике составил не более 3,9%, при этом тарифы в разных городских округах и районах отличаются.
Реформа отрасли по переработке ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого — с 7% до 36%.
Нацпроект «Экология» рассчитан до 2024 года и включает 11 федеральных проектов, в том числе «Комплексная система обращения с ТКО».
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Экология , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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