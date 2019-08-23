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Добровольцы очистили от мусора озера в Тульской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 300 добровольцев приняли участие в экологической акции «Чистые Кондуки» по очистке Романцевских озер в Тульской области от бытового мусора.
Студенты и школьники собрали более 200 мешков с отходами, больше половины из собранного мусора пойдет на вторичную переработку, сообщается на портале «Национальные проекты».
«Я приехал сюда, чтобы оказать помощь. Экологическое состояние нашей России сегодня такое, что помогать необходимо. Уезжаю с мыслью, что сделал пляж чище, на нем теперь приятно находится. Кто если не мы? Это мой самостоятельный выбор» — рассказал учащийся Новомосковского политехнического колледжа Михаил Жалкин.
На подъезде к озерам также установили знак особо охраняемой природной территории местного значения «Романцевские горы — Кондуки». Региональный мусорный оператор взял озера под опеку, установив здесь баки для раздельного сбора мусора.
«Будем приезжать столько раз, сколько нужно. Главная цель — не в том, чтобы убрать мусор, а в изменении сознания молодежи. Можно быть уверенным, что школьники и студенты, которые с нами убираются, уже никогда не будут мусорить и научат своих детей вести достойно», — заявил советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.
По его словам, работа по повышению сознательности ведется не только с помощью уборок, но и в учебных заведениях всех уровней: дошкольники принимают участие в конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли», школьники узнают о защите природы на «зеленых уроках», а студенческая среда объединяется в ассоциацию из 160 «Зеленых вузов России».
Экологическая акция «Чистые Кондуки» состоялась в рамках стартовавшей в пятницу серии эко-марафонов по очистке водных объектов. Эко-марафоны проходят по всей стране в рамках нацпроекта «Экология». Всего запланировано восемь эко-марафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае. Ожидается, что более полумиллиона добровольцев с августа по октябрь примут участие в акции «Вода России», проводимой Минприроды совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.
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Экология , Общество , Илья Разбаш , Минприроды , Тульская Область
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