Добровольцы очистили от мусора озера в Тульской области

Около 300 добровольцев приняли участие в экологической акции «Чистые Кондуки» по очистке Романцевских озер в Тульской области от бытового мусора.

Студенты и школьники собрали более 200 мешков с отходами, больше половины из собранного мусора пойдет на вторичную переработку, сообщается на портале «Национальные проекты».

«Я приехал сюда, чтобы оказать помощь. Экологическое состояние нашей России сегодня такое, что помогать необходимо. Уезжаю с мыслью, что сделал пляж чище, на нем теперь приятно находится. Кто если не мы? Это мой самостоятельный выбор» — рассказал учащийся Новомосковского политехнического колледжа Михаил Жалкин.

На подъезде к озерам также установили знак особо охраняемой природной территории местного значения «Романцевские горы — Кондуки». Региональный мусорный оператор взял озера под опеку, установив здесь баки для раздельного сбора мусора.

«Будем приезжать столько раз, сколько нужно. Главная цель — не в том, чтобы убрать мусор, а в изменении сознания молодежи. Можно быть уверенным, что школьники и студенты, которые с нами убираются, уже никогда не будут мусорить и научат своих детей вести достойно», — заявил советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

По его словам, работа по повышению сознательности ведется не только с помощью уборок, но и в учебных заведениях всех уровней: дошкольники принимают участие в конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли», школьники узнают о защите природы на «зеленых уроках», а студенческая среда объединяется в ассоциацию из 160 «Зеленых вузов России».