El País (Испания): Сибирь горит, а Гренландия тает

El País (Испания) эмоционально и с тревогой пишет о теплой погоде на Автор статьи вэмоционально и с тревогой пишет о теплой погоде на Аляске , о таянии ледников в Гренландии и о пожарах в Сибири. Он считает, что все это результат глобального потепления. Далее следует предостережение: если немедленно не остановить глобальное потепление, риск того, что огромные площади суши окажутся затопленными, значительно и быстро увеличивается.

Теперь Аляска не обязательно синоним холода. В Анкоридже (Anchorage), самом густонаселенном городе американского штата Аляска, расположенного на северо-западе страны, 4 июля было зарегистрировано 32 градуса тепла, небывалая температура для этих широт. По данным экологической организации «Гринпис», в то же время в Гренландии вечная мерзлота тает невиданными темпами, а в Сибири в этом году пожары уничтожили почти 15 миллионов гектаров леса. Большая часть лесных пожаров, бушевавших на обширных российских территориях, произошли в отдаленных районах, где власти даже не обязаны с ними бороться. По оценкам экологов, в Сибири, где Владимир Путин обычно занимается пешеходным туризмом или загорает, сгоревшим лесам необходимо более века, чтобы восстановиться.

Такое сочетание факторов только усугубляет изменение климата. Австралийский исследователь Джон Чёрч (John Church), удостоенный премии «Рубежи знаний», предупреждает:

«В ближайшее время климат может кардинально измениться».

Если немедленно не остановить глобальное потепление, риск того, что огромные площади суши окажутся затопленными, увеличивается. «Коктейль» из накопленных парниковых газов и повышения температуры атмосферы приведет к росту уровня моря и новым опасностям.

Этим летом уже зазвучали сигналы тревоги. Гляциологи утверждают, что потепление в штате Аляска — это результат повышения температур в тропической зоне Тихого океана из-за увеличения выбросов парниковых газов. Кроме того, в июле ледяной щит Гренландии потерял 197 миллиардов тонн льда, что равняется 80 миллионам олимпийских бассейнов. Если так пойдет и дальше, это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, когда начали проводиться исследования на основе проверенных методик.