На территории Кавказского заповедника открыли неизвестное озеро

Участники экспедиции по территории Кавказского заповедника обнаружили ранее неизвестное озеро, которое образовалось в месте отступания ледника, говорится в сообщении пресс-службы Кавказского заповедника.

"В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости специалисты заповедника, пока озеро не названо.