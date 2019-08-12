Россияне очистили от мусора около 80 километров речных берегов

Волонтеры акции «Вода России» в Кузбассе с начала года очистили около 80 километров речных берегов в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщил начальник регионального департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, передает ТАСС.

По его словам, более 1,9 тысячи участников акции расчистили береговые линии Томи, Искитимки, Абы и Усы. Сбор мусора продолжится до октября. Акция также охватила водоохранные зоны рек Юргинка, Кондома и Ольжерас, уточнил Высоцкий. Уборка пройдет в таких городах, как Кемерово, Югра, Междуреченск и Новокузнецк, а также в небольших деревнях и селах с водоемами.

Ранее стало известно, что местные жители убрали мусор с береговой полосы бухты Мусотова в Находке Приморского края в рамках национального проекта «Экология». Уточняется, что участники акции «Чистая вода» не только убрали мусор, но и засыпали щебнем дорожные ямы. По окончании очистки было вывезено почти 9 кубометров мусора.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.