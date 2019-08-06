Забота об экологии и новые рабочие места: как будет работать экотехнопарк в Калужской области

По словам Панкратова, при выборе места для технопарка учитывалось гидрологическое строение почвы (возле калужского села Михали нашли естественный водоупорный слой, защищающий грунтовые воды) и расположение площадки, благодаря которому в санитарно-защитную зону не попадают объекты жилой застройки.

Зоны размещения неутилизируемых остатков в экотехнопарке защищены тремя слоями геосинтетических материалов: это водонепроницаемые бентонитовые маты, водонепроницаемая геосинтетическая мембрана и мат 3D, обеспечивающий распределение воздуха между слоями. Вода из мембраны отводится с помощью дренажной системы на очистные сооружения. Все это исключает попадание любых осадков куда-либо, кроме очистных сооружений, заверил Панкратов.

«Пруд, в котором собирается очищенная вода, заселен рыбой, и по ее поведению мы видим, что она себя прекрасно чувствует», — отметил собеседник издания.

Вокруг парка построили сеть мониторинговых скважин для наблюдения за химическим составом подземных грунтовых вод. Эти данные обещают сделать открытыми и доступными в онлайн-режиме.

Система приемки отходов будет проходить в несколько этапов. За мусоровозами будут следить с помощью ГЛОНАСС и пускать в экотехнопарк только занесенные в базу машины. Неофициально попасть туда не выйдет. Все машины перед въездом в зону сортировки будут проходить визуальный и радиационный контроль.

В сортировочном комплексе большой барабан-грохот удалит из отходов органическую составляющую, а полезные компоненты будут отделены с помощью автоматических сепараторов.

После сортировки неутилизируемые отходы отправятся на карты размещения, где попадут под специальные катки-уплотнители весом 45 тонн. По словам Панкратова, они обеспечивают такое уплотнение, что внутри не останется никаких воздушных полостей. Это исключает возможность возгорания. Каждые полметра спрессованных отходов пересыпаются грунтом, что устраняет неприятные запахи.

Панкратов отметил, что на работу в экотехнопарк уже устроились более сотни местных жителей. Всего в «Калуге» будет около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой и соцусловиями, рассказал он. Сейчас сотрудников кормят бесплатно, на объекте есть врач и пожарный пост с двумя машинами, которые готовы тушить пожары в окрестных населенных пунктах в случае необходимости.

«Но главное — что экотехнопарк принесет району? Во-первых, значительные налоговые отчисления. <…> Все налоги с зарплаты, другие отчисления идут в местный бюджет, а это позволяет местным властям проводить социальные мероприятия», — рассказал гендиректор «Профземресурса».

Экотехнопарк «Калуга» рассчитан на эксплуатацию в течение шести-семи лет, после чего будет сделан проект рекультивации. Над зонами захоронения установят газовые фильтры для обезвреживания возможных газов, и насыплют холм, покрытый геосинтетическими материалами. Сверху высадят кустарники и деревья. Годовая мощность технопарка достигает 1,8 миллиона тонн, а производительность двух его сортировочных комплексов — по 500 тысяч тонн в год каждый.