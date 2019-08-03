В Приморье спасенный леопард начал охотиться на оленей

В Приморье молодой дальневосточный леопард, весной изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, начал охотиться на оленей, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".

Сотрудники уточнили, что в ходе охоты на мелких и крупных животных хищник поддерживает свою физическую форму, а это необходимо для его здоровья.

Раненый самец редкой большой кошки Leo 131M был отловлен у границ заказника 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Было установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. Силами многих специалистов зверя спасли от смерти, и после двухмесячного лечения он был выпущен в открытый вольер.

К середине июня леопард Leo 131M достаточно освоился, после чего к нему начали запускать мелких животных. Хищник показал хорошие навыки в охоте на кроликов, было принято решение выпустить в его вольер пятнистого оленя. Именно эти животные составляют основу рациона дальневосточных леопардов в дикой природе. "Leo 131M не растерялся и в достаточно быстрые сроки поразил свою добычу", — сообщили в пресс-службе заповедника.

"На сегодняшний день леопард провел охоту уже на двух взрослых оленей, — рассказывает Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог Центра реабилитации. — Для него не составляет труда поймать их в вольере, несмотря на сохраняющуюся хромоту". Она пояснила, что охота позволяет стимулировать физическую активность леопарда, что необходимо для эффективной реабилитации.

Но из-за хромоты эксперты пока не могут дать прогноз относительно дальнейшей судьбы зверя. Решение о его будущем будет принято позже по итогам долговременных наблюдений и осмотров.