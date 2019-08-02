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Ученый назвал три основных вещества, загрязняющих Черное море 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Азот, фосфор и нефтепродукты являются основными загрязняющими веществами в Черном море, сообщил РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
"Много сбрасывается элементов, которые называются биогенными — фосфор и азот. Фосфор поступает из моющих веществ. Азот — это органика или удобрения с полей. Из техногенных загрязнений на первом месте — нефтяные загрязнения. По оценкам международной группы ученых, все страны сбрасывают в Черное море около 130 тысяч тонн нефтепродуктов, что равнозначно разливу одного танкера нефти", — сказал ученый в кулуарах второй встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным исследованиям, которая проходит в Москве в Институте океанологии РАН имени Ширшова.
Он добавил, что применение бытовой химии без фосфора помогло улучшить ситуацию с этим типом загрязнения.
Кроме того, Коновалов отметил, что практически все системы очистки сточных вод (в России и других странах) на всем побережье Черного моря малоэффективны.
"Достаточно долго считалось, что Черное море очень большое и люди неспособны нанести какой-либо вред существенный ему. Однако теперь ясно, что в прибрежных районах то, что люди сбрасывают в море, вносит достаточно весомый вклад в загрязнение", — сказал эксперт.
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Экология , Сергей Коновалов , РАН , БРИКС , РИА Новости
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