Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он заявил, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться.
Причиной этому Яковенко назвал глобальные климатические изменения.
Представитель Росгидромета подчеркнул, что на севере страны ситуация наиболее тяжелая, поскольку средний температурный рост превышает 8-10 градусов.
Он также добавил, что в скором времени ожидаются приливы тепла, которые повлекут за собой иссушение почв.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на лесные пожары в России.
Газета.Ru: последние новости
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы на 2019 год Байкалу грозит новая опасность 200 оленей погибли на Шпицбергене
Экология , Происшествия , Дмитрий Медведев , Максим Яковенко , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым118
Крушение MH17: у России появился заступник97
Названа основная версия катастрофы SSJ-10041
Истребитель ВМС США разбился7
Медведев потребовал тушить пожары «не из окон министерств»24
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение