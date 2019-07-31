В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Он заявил, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться.

Причиной этому Яковенко назвал глобальные климатические изменения.

Представитель Росгидромета подчеркнул, что на севере страны ситуация наиболее тяжелая, поскольку средний температурный рост превышает 8-10 градусов.

Он также добавил, что в скором времени ожидаются приливы тепла, которые повлекут за собой иссушение почв.