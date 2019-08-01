Из-за глобальных климатических изменений ситуация с лесными пожарами в России с каждым годом будет становиться все серьезней. Как рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, изменения на планете приведут к устойчивым волнам тепла и иссушению почв.
По данным специалиста, наиболее тяжелая ситуация будет наблюдаться на севере страны. Уже сейчас средний рост температуры в некоторых районах Сибири превышает норму на 8—10 градусов Цельсия, пишет RT.
Яковенко отметил, что к климатическим изменениям надо готовиться. Одна из мер: внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.
Ранее в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром путиныи американский лидер Дональд Трамп предложил России помочь в борьбе с лесными пожарами, которые распространились на огромные площади в Сибири, напоминает телеканал 360.
Путин до этого разговора распорядился привлечь Минобороны к борьбе с лесными пожарами. Ведомство направило к очагам возгорания 10 самолетов и такое же количество вертолетов. Площадь лесных пожаров в Сибири достигла трех миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в нескольких регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.