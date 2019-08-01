Будет только хуже: Росгидромет спрогнозировал угрозу лесных пожаров в стране

По данным специалиста, наиболее тяжелая ситуация будет наблюдаться на севере страны. Уже сейчас средний рост температуры в некоторых районах Сибири превышает норму на 8—10 градусов Цельсия, пишет RT.

Яковенко отметил, что к климатическим изменениям надо готовиться. Одна из мер: внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.

Ранее в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром путиныи американский лидер Дональд Трамп предложил России помочь в борьбе с лесными пожарами, которые распространились на огромные площади в Сибири, напоминает телеканал 360.