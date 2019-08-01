Массовую гибель пчел в России связали с истреблением борщевика

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что причиной массовой гибели пчел в стране могло стать бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активной борьбой с борщевиком, передает РИА «Новости».

"Борьба с борщевиком тоже приводит к гибели пчел — из-за опрыскивания этого растения гербицидами как одного из способов борьбы с ним», — сказал он.

Специалист отметил, что борщевик — это медонос, и «его очень любят пчелы». «И польза от него есть, например, корень полезен для почвы как перегной, как удобрение, им можно кормить скот», — добавил он.

Бутов отметил, что поскольку борщевик размножается семенами из зонтичной части, а не корневой системой, необходимо ограждать его посевы/места произрастания и не допускать бесконтрольного распространения, «а не массово и неграмотно истреблять его».

30 июля Министерство сельского хозяйства России сообщило, что по состоянию на 29 июля в 25 регионах погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ.

В середине июля пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что проблема массовой гибели пчёл на территории России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. При этом, по ее словам, из года в год ситуация с массовой гибелью пчёл ухудшается.

Позже стало известно, что о подготовке Минсельхозом законопроекта для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.