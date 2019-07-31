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Гибель пчёл связали с уничтожением борщевика 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции, рассказал президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.
Он добавил, что от сорняка есть и другая польза — его корни удобряют почву в качестве перегноя. Кроме того, ими можно кормить скот.
Поэтому надо ограждать его (борщевика — News.ru) посевы/места произрастания и не допускать бесконтрольного распространения, а не массово и неграмотно истреблять его, — цитирует Бутова РИА Новости.
По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 29 июля погибли около 40 тысяч пчелосемей (1,3% от их общего количества в стране) в 25 регионах страны.
Ранее президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что в случае гибели в России 60% пчёл страна может потерять до 1 трлн рублей.
По его словам, речь идёт об убытках, которые понесут производители мёда и фермеры, выращивающие требующие опыления культуры.
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Экология , Общество , Арнольд Бутов , РИА Новости
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