Гибель пчёл связали с уничтожением борщевика

Одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции, рассказал президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов

Он добавил, что от сорняка есть и другая польза — его корни удобряют почву в качестве перегноя. Кроме того, ими можно кормить скот.

Поэтому надо ограждать его (борщевика — News.ru) посевы/места произрастания и не допускать бесконтрольного распространения, а не массово и неграмотно истреблять его, — цитирует Бутова РИА Новости.

По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 29 июля погибли около 40 тысяч пчелосемей (1,3% от их общего количества в стране) в 25 регионах страны.

Ранее президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что в случае гибели в России 60% пчёл страна может потерять до 1 трлн рублей.

По его словам, речь идёт об убытках, которые понесут производители мёда и фермеры, выращивающие требующие опыления культуры.