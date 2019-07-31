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«Тонем и горим одновременно». Greenpeace связала приангарские паводки с сибирскими пожарами 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров высказал свои предположения о том, что новый паводок в Иркутской области может иметь связь с пожарами с Сибирской тайге. От этом рассказал ТАСС.
По словам Чупрова, причина столь жаркой погоды заключается в «блокирующем антициклоне». Это огромные массы теплого воздуха, которые не пропускают в пылающую Сибирь более холодный и влажный воздух.
«В результате осадки, которые должны были пролиться дождем в Красноярском крае, выпадают в виде аномальных дождей на периферии этого блокирующего антициклона, в том числе на юге Иркутской области», — пояснил он.
Кроме того, представитель Greenpeace заявил об увеличении числа подобных антициклонов, ссылаясь на Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России.
«Изменение климата ведет к самым неожиданным и неприятным последствиям, когда мы тонем и горим одновременно», — отметил Чупров.
Для того, чтобы избежать грядущих катастроф, необходимо уже сейчас сократить выбросы парниковых газов. По словам Чупрова, необходимо «отказываться от сжигания нефти угля газа, предотвращать пожары, восстанавливать леса, менять привычки людей, связанные с расточительным использованием ресурсов планеты».
По Иркутской области прошла вторая волна паводков, в результате которой были подтоплены 30 населенных пунктов, а также 1801 дом, в которых проживает 3965 человек.
Кроме того, в Иркутской области зафиксировано сохранение наиболее пожароопасной обстановки в связи с возгоранием в лесах Сибири. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации.
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Комментарии1
Экология , Общество , Погода , Владимир Чупров , Росгидромет , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Красноярский Край
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