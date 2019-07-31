Чрезвычайная ситуация: что происходит с опасным химзаводом

Ситуацию на заброшенном предприятии «Усольехимпром», из-за которого в близлежащем городе ввели режим ЧС, нельзя назвать «новым Чернобылем », считает губернатор Иркутской области . Такое сравнение ранее привела глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, химотходы с предприятия, которое перестало работать в 2017 году, могут в любой момент попасть в Ангару, что приведет к экологической катастрофе.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что ситуацию на предприятии «Усольехимпром», которое было закрыто два года назад, однако продолжает отравлять природу химотходами, нельзя называть «новым Чернобылем».

Ранее, 24 июля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что «Усольехимпром» — это территория экологической катастрофы. И если не принять срочных мер по ликвидации отходов, может случиться «экологический Чернобыль».

Радионова рассказала, что посещала этот объект и увидела там огромное количество ртутьсодержащих отходов, которые нуждаются в демеркуризации, а также емкости с химически опасными веществами. Никто точно не знает, что именно там хранится, отметила она.

«В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы.

Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — заявила Радионова в интервью «Известиям».

Глава Росприроднадзора считает, что необходимо разработать госпрограмму по рекультивации объекта. Росприроднадзор уже обратился в правительство РФ с соответствующим предложением.

В свою очередь губернатор Иркутской области заявил, что «в сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно». Левченко сообщил, что власти региона полгода рассматривали различные варианты по утилизации опасных отходов на предприятии, выбрали один из них и заплатили за него около 1,5 млрд руб.

«Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», — сказал Левченко в беседе с РБК.

Ранее Иркутская область профинансировала проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, работавшего в составе «Усольехимпрома». Сейчас документация находится в Главгосэкспертизе. Тем не менее на территории предприятия остаются и другие источники загрязнения, которые необходимо ликвидировать: пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды.

24 июля в правительстве Иркутской области заявили, что не обладают полномочиями для рекультивации территории «Усольехимпрома». Решать этот вопрос должно Минприроды , поскольку промышленная площадка расположена на землях, которые находятся в федеральной собственности, и ранее эксплуатировалась коммерческим предприятием.

30 июля Заксобрание региона сообщило, что по итогам совещания в Москве федеральные власти намерены выделить 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов «Усольехимпрома». Финансирование начнется в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая страна», при этом сумма может быть увеличена после дополнительных обследований и проведения экспертиз.

«Работы по обеззараживанию цеха электролиза решено включить в федеральный проект «Чистая страна», — пояснили в пресс-службе заксобрания Иркутской области.

Мэр города Усолье-Сибирское, где находится завод, также сообщил, что в настоящее время на промплощадке уточняется количество емкостей с ядохимикатами. Сейчас их насчитывается около 60. Основные отходы захоронены в шахте №2 — ее состояние вызывает опасения.

С 1 января 2020 года необходимо будет также продлить охрану опасного объекта до окончания всех работ по ликвидации отходов. Сейчас в Усолье-Сибирском, где проживает 77,9 тыс. человек, продолжает действовать режим ЧС из-за угрозы распространения химического загрязнения. Он был введен 8 ноября прошлого года. Дело в том, что помимо проблемы утилизации опасных отходов властям приходится бороться с охотниками за металлоломом, которые похищают с территории предприятия предметы, загрязненные ртутью и другими химическими отходами.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Усолье-Сибирское из-за риска возникновения угрозы техногенного характера — в город нелегально вывозят зараженный химотходами металл», — пояснила специалист по работе со СМИ горадминистрации Кристина Кондратьева.

С 1936 года «Усольехимпром» был одним из крупнейших предприятий химпрома за Уралом. В 2017 году завод был признан банкротом — с тех пор он закрыт.