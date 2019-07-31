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Российский губернатор назвал безответственными слова о втором Чернобыле 

Lenta.ru + ещё 13 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственными слова об утечке особо опасных веществ с завода «Усольехимпром». Так он в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.
«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», — заявил Левченко.
По словам губернатора, после начала своей работы он сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов. Левченко рассказал, что в области полгода рассматривали разные варианты по утилизации, выбрали один из них и заплатили за проект около 1,5 миллиарда рублей. Проект прошел необходимую экспертизу и Левченко обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования. Однако он пока не получил ответа.
24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории завода «Усольехимпром». Угрозу несут огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство, остатки химически опасных веществ, в том числе находящиеся под давлением. Ущерб окажется соизмеримым с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, сказала Радионова.
В ответ на это власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на территории обанкротившегося химзавода «Усольехимпром» из-за отсутствия полномочий. Этим вопросом должно заниматься Минприроды России, ответили в правительстве региона. Там признали, что предприятие наносит ущерб окружающей среде, но добавили, что решить проблему можно будет лишь после одобрения федеральных властей.
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Экология , Сергей Левченко , Григорий Березкин , Минприроды , РБК , Иркутская Область , Чернобыль
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