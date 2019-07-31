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Экологи: дожди привели к ЧС в местах хранения токсичных отходов Байкальского ЦБК 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Новиков Александр/ТАСС
Сильные дожди в Иркутской области привели к созданию чрезвычайной ситуации в местах хранения токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом в среду заявили в пресс-службе компании "РГ-Экология" (входит в Росгеологию).
"В результате аномальных осадков в Слюдянском районе Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация на объектах хранения отходов БЦБК. В результате обследования карт-шламонакопителей было выявлено наполнение до критического уровня карт №4 и №5. В остальных картах уровень воды некритичный. Для предотвращения прорыва дамбы карт-шламонакопителей №4 и №5, разлива надшламовой воды по рельефу приняты меры по перекачке из карты №4 в карту №3 дождевой воды, которая не является загрязненной", — говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что из карты №3 дождевая вода поступает в пруды-накопители.
В компании также считают необходимым обследовать верховья местных рек на наличие заторов, которые могут представлять угрозу в случае прорыва воды.
Власти Иркутской области заявляли об отсутствии угрозы утечки отходов БЦБК. Во вторник региональные СМИ со ссылкой на экологической организацию "Зеленый фронт" сообщали, что из-за продолжительных дождей из одной из карт-накопителей БЦБК токсичные отходы начали выливаться на почву. Глава города Байкальска, где расположен закрытый комбинат, Василий Темгеневский опроверг ТАСС эту информацию.
Ранее МЧС России направило в Байкальск насосные станции высокой производительности для откачки отходов предприятия. Всего за 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу Байкала.
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Комментарии8
Экология , Байкальский ЦБК , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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