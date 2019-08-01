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Массовая гибель пчел затронула 30 регионов России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России, погибло от 5 до 30% пчелосемей, сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Он отметил, что окончательных данных о гибели пчел пока нет, подсчеты ведутся. Бутов добавил, что всего в России около 5 млн пчелосемей, передает «Интерфакс».
Причиной гибели пчел он назвал «абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов» в фермерских хозяйствах или агрохолдингах. Также проблему, по его мнению, спровоцировало резкое увеличение посевов рапса и борьба с борщевиком с помощью гербицидов.
В России в целом ряде регионов отмечалась массовая гибель пчел, причиной называли отравление пестицидами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Массовую гибель пчел связали с уничтожением борщевика Человечество исчерпало ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо Объявлено об угрозе загрязнения Байкала шлаками комбината
Экология , Общество , Арнольд Бутов , Интерфакс
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