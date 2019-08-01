Массовая гибель пчел затронула 30 регионов России

Случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России , погибло от 5 до 30% пчелосемей, сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов

Он отметил, что окончательных данных о гибели пчел пока нет, подсчеты ведутся. Бутов добавил, что всего в России около 5 млн пчелосемей, передает «Интерфакс».

Причиной гибели пчел он назвал «абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов» в фермерских хозяйствах или агрохолдингах. Также проблему, по его мнению, спровоцировало резкое увеличение посевов рапса и борьба с борщевиком с помощью гербицидов.

В России в целом ряде регионов отмечалась массовая гибель пчел, причиной называли отравление пестицидами.