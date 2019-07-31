В России изменили порядок проверки качества воды

Правительство установило порядок проведения организациями, осуществляющими водоотведение, инвентаризации сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 31 июля.

Документ касается организаций, которые занимаются водоотведением или эксплуатируют централизованные системы водоотведения поселений или городских округов. С 31 июля они обязаны проводить инвентаризацию веществ, перечень которых приводится в постановлении. Среди них — железо, сульфаты, ртуть и цианид, мышьяк и его соединения, свинец, нефтепродукты. Установлено, что отбор проб будут проводить раз в месяц или в квартал в зависимости от объёма сбросов.

В конце апреля вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым штрафы за загрязнение водоёмов выросли в десятки раз. Увеличение штрафов ликвидирует диспропорцию санкций за загрязнение воздуха, воды и земли. Ранее штрафы за сброс вредных веществ в воду составляли 20-50 тысяч рублей, а загрязнение атмосферы «стоит» до 250 тысяч рублей. Сейчас за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, должностным лицам придётся заплатить от 50 до 80 тысяч рублей штрафа, а юрлицам — от 150 до 300 тысяч.