На Земле кончились возобновляемые ресурсы

Земляне потребили уже все природные ресурсы, которые планета способна восстановить в 2019 году. Об этом сообщает международный аналитический центр Global Footprint Networ.

GFN был создан в 2003-м. С тех пор центр рассчитывает Всемирный день экологического долга — день, когда количество потребленных ресурсов превышает количество ресурсов, которые Земля способна возобновить в этом году. Ретроспективно день был рассчитан до 1970 года.

В 2019-м он наступил 29 июля — рекордно рано. Со вчерашнего дня земляне начали жить «в долг». Ныне природные ресурсы — вода, почва и чистый воздух — потребляются жителями планеты в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются.

В 2005-2017 годах Всемирный день экологического долга наступал в августе, в 1997-2004 — в сентябре, в 1979-м и 1986-1996 — в октябре, в 1973-1978 и 1980-1985 — в ноябре, в 1970-1972 — в декабре.