Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Земле кончились возобновляемые ресурсы 

Рамблер + ещё 13 55 минут назад
Земляне потребили уже все природные ресурсы, которые планета способна восстановить в 2019 году. Об этом сообщает международный аналитический центр Global Footprint Networ.
GFN был создан в 2003-м. С тех пор центр рассчитывает Всемирный день экологического долга — день, когда количество потребленных ресурсов превышает количество ресурсов, которые Земля способна возобновить в этом году. Ретроспективно день был рассчитан до 1970 года.
В 2019-м он наступил 29 июля — рекордно рано. Со вчерашнего дня земляне начали жить «в долг». Ныне природные ресурсы — вода, почва и чистый воздух — потребляются жителями планеты в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются.
В 2005-2017 годах Всемирный день экологического долга наступал в августе, в 1997-2004 — в сентябре, в 1979-м и 1986-1996 — в октябре, в 1973-1978 и 1980-1985 — в ноябре, в 1970-1972 — в декабре.
В публикации Global Footprint Network отмечается, что в результате перерасхода ресурсов на Земле происходит эрозия почвы, исчезают леса, загрязняются моря и океаны, вымирают биологические виды. Все это ускоряет глобальное изменение климата.
Комментарии192
Экология , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян умерли в Анталье207
Мужа Жасмин объявили в международный розыск29
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши63
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
01:15
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Пожары
00:32
Россия обратилась к ООН с предложением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение