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Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы на 2019 год 

Газета.Ru + ещё 11 7 часов назад
По состоянию на 29 июля, люди потратили весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля могла создать за год. Об этом рассказывают итоги исследования аналитического центра Global Footprint Network.
По данным специалистов, в 2019 году человечество побило все рекорды и потратило годовые запасы ресурсов планеты почти за семь месяцев.
По данным международной организации, люди стали стремительнее расходовать воду, чистый воздух и землю. Человечество тратит их в 1,75 раза быстрее, чем планета возобновляет.
Кроме того, такие последствия сильно отражаются на Земле. Чрезмерное использование компонентов природной среды проявляется в исчезновении зеленых насаждений, животных, птиц и растений, а также в увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.
Ранее ученые назвали животное, которое переживет всех.
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